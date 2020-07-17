Депутат из ОПЗЖ оскандалился заявлением о суверенитете Украины, вызвав гнев коллег
Депутат из партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин заявил с трибуны, что у Украины нет суверенитета.
Об этом в Facebook сообщил депутат от «ЕС» Владимир Арьев.
«Если СБУ не откроет против этого хлама уголовное производство, у нас нет СБУ. Чистая 110 статья УК. И лучше бы он сам сложил полномочия после этого. Добровольно», - написал он.
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Заявление Волошина прозвучало при рассмотрении проекта постановления о Заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (№3736).
Как передает корреспондент УНИАН, Волошин заявил, что накануне намеренно не пришел на торжественное пленарное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, потому что «нечего отмечать - суверенитет отдан полностью внешнему управлению».
«Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом. Вы ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине», - отметил депутат из «ОПЗЖ».
В ответ Разумков заявил: «Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину декларации о государственном суверенитете. И, давайте, в этом зале никогда не будут затрагиваться вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства».
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