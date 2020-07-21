Нардепа от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой (фото, видео)

Ранее Волошин сделал скандальное заявление о том, что Украина "не имеет суверенитета".

В Киеве возле здания Верховной Рады облили зеленкой нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина.

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Инцидент произошел перед началом внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

Мужчину, который облил зеленкой нардепа, задержала полиция. Как отмечает издание strana.ua, свое имя он не назвал, хотя представился Степаном Бандерой.

Зеленка также попала на нардепа от "Слуги народа", который находился рядом с Волошиным.

Как видно на видео, после инцидента один из присутствующих обозвал нардепа "ху*лом", а он в ответ назвал нападающих "долб**бами".

После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об «отсутствии сувернитету» в Украины, его вот так сегодня встретили во ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радио Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

В комментарии корреспонденту Радио Свобода Волошин сказал, что человек, который облил его зеленкой, аргументировал это заявлениями народного депутата о суверенитете Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о Заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе (№3736) Олег Волошин заявил, что Украина не имеет суверенитета, а зависит от других государств.

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