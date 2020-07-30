В Житомирской области мужчина поджег жену, потому что подумал, что она изменяет (видео)

Сейчас мужчину арестовали и объявили о подозрении в покушении на убийство. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

В селе Давыдовка на Житомирщине мужчина поджег свою жену из-за ревности к ее бывшему мужу, преступные действия повлекли пожар в доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На место происшествия приехали полиция и «скорая».

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По словам медиков, у женщины от ожогов пострадало 20% тела, больше всего обгорели лицо и руки, шея и туловище.

Соседи утверждают, что до инцидента супруги жили мирно, вместе ухаживали за домохозяйством. У обоих – это второй брак.

В полиции рассматривают как главную версию ревности.

«Женщина поняла, что намерения его серьезные, вскочила, но он бросил в нее спичку, отчего одежда сразу загорелась», – рассказали журналистам в ГУНП области.

Мужчину арестовали и объявили о подозрении в покушении на убийство. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, 30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу.

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