В Орехове Запорожской области 35-летний мужчина ранил ножом четырех посетителей местного кафе.
Между мужчинами произошел конфликт во время распития алкоголя, сообщает отдел коммуникации полиции области.
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Полиция прибыла на вызов как раз в тот момент, когда разъяренные клиенты заведения перебросили авто нападающего, пытаясь совершить самосуд.
Как установили правоохранители, словесная перепалка между 35-летним селянином и другими четырьмя посетителями быстро переросла в драку. Мужчина достал нож и ударил им в грудь сначала 18-летнего парня, а потом еще трех – 17-летних юношей.
18-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии немедленно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Трое других получили непроникающие ранения конечностей и туловища. Сейчас они уже дома.
Нападающего задержали по статье о покушении на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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