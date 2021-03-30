За нарушение карантина копы выписали более 20 штрафов в размере 17 тысяч гривень.

Правоохранители Запорожья закрыли ночной клуб, который работал во время локдауна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Заведение, расположенное в 300 м от местного отделения полиции, регулярно нарушало карантинные ограничения.

Полиция наведалась с рейдом в ночной клуб уже после полуночи – в разгар развлекательной программы. На тот момент в помещении находились более 200 гостей. Администрация заведения прекратить шоу отказалась, даже одевать маски никто не захотел.

За нарушение карантина копы выписали более 20 штрафов в размере 17 тысяч гривень. В то же время диджею и руководителю клуба "шоу" обойдется дороже – для должностных лиц штрафы в 10 раз выше.

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Автор: Яна Ставская