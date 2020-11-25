На Волыни в Гороховском психоневрологическом интернате обрушилась двухметровая стена.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, ЧП произошло ночью, когда более сотни подопечных спали. Сначала работники услышали грохот, побежали смотреть, что произошло: стена уже обвалилась на пол. Произошло это в санузле, где в то время было пусто, поэтому никто не пострадал. На всякий случай людей эвакуировали из комнат.
По словам работников интерната, зданию уже 70 лет, оно в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.
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