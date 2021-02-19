Авто проскочило через железнодорожный переезд буквально за мгновение до того, как по путям прошел локомотив.

В Сумах водителя внедорожника едва не сбил поезд.

Опасная ситуация произошла прямо на глазах у патрульных, сообщает ТСН. Водитель проскочил через железнодорожный переезд буквально за мгновение до того, как по путям прошел локомотив.

Читайте такжеЗарезала любимого за рулем: в Кривом Роге мертвый водитель попал в ДТП (фото)Полиция, которая рядом остановилась на сигнал "Стоп", зафиксировала все на автомобильный видеорегистратор. Водитель внедорожника настолько спешил, что не заметил ни дорожного знака, ни патрульного авто напротив.

Произошедшее мужчина осознал только тогда, когда позади промчался поезд.

В патрульной полиции Сумской области рассказали, что 48-летний водитель Renault сразу же после остановки признал свою вину.

Инспекторы составили на мужчину административный протокол по ч. 2 ст. 123 (въезд на железнодорожный переезд в случае, когда движение через переезд запрещено) КУоАП.

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Автор: УНИАН