Инцидент произошел в марте 2019 года на одной из улиц города.

В Сумах к 3 годам заключения приговорен юноша, который в несовершеннолетнем возрасте совершил нападение и изнасилование 23-летней девушки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Читайте такжеВ Виннице мужчина получил 13 лет тюрьмы за изнасилование 6-летней падчерицыОтмечается, что приговором Заречного районного суда города Сумы сегодня, 19 февраля, обвиняемый в изнасиловании и нанесении легких телесных повреждений осужден к 3 годам лишения свободы. Также он должен уплатить в пользу потерпевшей 300 тысяч гривен материального и морального вреда.

В прокуратуре напомнили, что инцидент произошел 8 марта 2019 года около 23:00 в Сумах. В то время 23-летняя девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков возле улицы Троицкой на нее напал неизвестный, который ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Случайный прохожий напугал преступника, и тот убежал.

После нападения у пострадавшей женщины диагностировали переломы костей лица, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы.

Через несколько часов после нападения патрульные полицейские по описанию потерпевшей разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Нападавшим оказался 16-летний житель Сум. Приговор обвиняемый ожидал под домашним арестом.

В прокуратуре добавили, что после изучения приговора будет принято решение о его обжаловании.

Как рассказала корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, по состоянию на сегодня обвиняемому уже исполнилось 18 лет, но судили его как несовершеннолетнего на момент совершения преступления. Поэтому юношу из зала суда отправили под домашний арест пока решение не вступило в законную силу.

"До сих пор обвиняемый провел под арестом со времени задержания и почти за два года всего два дня», – уточнила Науменко.

По ее информации, все это время обвиняемый находился под домашним арестом и суд разрешал ему посещать учебу или врача. Рассмотрение дела почти два года проходило в закрытом режиме, а за все время слушания дела состоялось 50 судебных заседаний.

По информации местных СМИ, нападавшим оказался кадет расположенного в Сумах Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины.

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Автор: Виталий Кохан