Смертельное ДТП произошло на автодороге «Устилуг-Луцк-Ривне».

В поселке Клевань Ривненской области недалеко от местной школы в результате наезда автомобиля погиб малолетний мальчик.

Читайте такжеНа Ривненщине в ужасном ДТП погибли мать с сыном, еще двое детей госпитализированы (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

Отмечается, что информация о смертельном ДТП на автодороге «Устилуг-Луцк-Ривне» поступила в полицию сегодня в 13:30.

«Полицейские предварительно выяснили, что в поселке Клевань, недалеко от местной школы, водитель микроавтобуса допустил наезд на мальчика примерно 10 лет. От полученных травм он погиб», - говорится в сообщении.

Следователи следственного управления на месте происшествия устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Патрульные полицейские на этом участке регулируют дорожное движение.

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Автор: Светлана Макринская