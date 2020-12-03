В поселке Клевань Ривненской области недалеко от местной школы в результате наезда автомобиля погиб малолетний мальчик.
Читайте такжеНа Ривненщине в ужасном ДТП погибли мать с сыном, еще двое детей госпитализированы (фото)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.
Отмечается, что информация о смертельном ДТП на автодороге «Устилуг-Луцк-Ривне» поступила в полицию сегодня в 13:30.
«Полицейские предварительно выяснили, что в поселке Клевань, недалеко от местной школы, водитель микроавтобуса допустил наезд на мальчика примерно 10 лет. От полученных травм он погиб», - говорится в сообщении.
Следователи следственного управления на месте происшествия устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Патрульные полицейские на этом участке регулируют дорожное движение.
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