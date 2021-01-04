Граждане перекрыли трассу Харьков-Киев, протестуя против высокого тарифа за транспортировку газа.

Сегодня вблизи с. Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 граждан перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа.

Читайте такжеВ Украине выросли цены на транспортировку газа: новые тарифыОб этом сообщает отдел связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

«На автомобильной дороге Киев – Харьков, вблизи с. Засулье, продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия, среди которых жители с. Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди ходят по пешеходному переходу. Правопорядок на месте обеспечивают полицейские.

Протестующие в комментарии УНИАН сообщили, что у них возникают словесные конфликты с водителями и пассажирами автомобилей и автобусов, которые едут в сторону столицы. Водители транспортных средств заявляют, что они существенно выбиваются из графика движения.

На месте перекрытия движения находятся около сотни автомобилей, которые ждут прекращения акции.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в «Телеграм-канале» объяснил, что его земляки из города Лубны и окрестных сел перекрыли трассу Киев – Харьков, протестуя против «произвола ПАО «Лубныгаз» и высоких тарифов на транспортировку газа».

«Люди требуют отмены незаконно установленных тарифов НКРЭКУ и возвращения газотранспортных сетей на территории Лубенского ОТГ из пользования ПАО «Лубныгаз» в распоряжение общины», - проинформировал Мосийчук.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 16 декабря 2020 года, тариф на услуги распределения природного газа для АО «Лубныгаз» установлен в размере 2,45 грн за 1 м. куб. в месяц (без учета НДС). Это постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

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Автор: Олег Булашев