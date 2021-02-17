Потерпевший получил тяжелые травмы головы и множественные переломы ребер.

В Одесской области задержан 17-летний юноша, который до смерти избил своего дядю.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в поселке Окны, а в полицию обратилась мать пострадавшего.

Женщина рассказала, что ее 32-летний сын пришел домой окровавленным после полуночи и лег спать. При этом мужчина не сказал, кто его избил. Буквально через несколько часов она обнаружила, что сын умер, и сразу обратилась в полицию.

Как выяснилось, потерпевший отдыхал в компании друзей, среди которых был его 17-летний племянник. Между родственниками возник спор, который продолжился по дороге домой.

«Разъяренный замечаниями, юноша сбил дядю с ног, после чего бил ногами по голове и туловищу... Согласно заключению эксперта, пострадавший умер от отека мозга, закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер», - сказано в сообщении.

Мужчина смог добраться домой, его кровь была на улице, что видели многие очевидцы.

Злоумышленник задержан. Ему вменяется ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего").

До избрания меры пресечения злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

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Автор: Лариса Козовая