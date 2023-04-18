Сумку с ребенком нашли у подъезда одного из многоквартирных домов.

В пригороде Одессы нашли сумку с младенцем.

Эту информацию УНИАН подтвердили в правоохранительных органах. В частности, 16 апреля в полицию поступило сообщение от жителей села Фонтанка Одесского района о том, что у подъезда одного из многоквартирных домов найдена сумка с ребенком.

"Люди услышали детский плач, подошли к сумке, которую оставили неизвестные, и увидели младенца", - проинформировали правоохранители.

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На месте происшествия работали полицейские и "скорая", мальчик доставлен в больницу для обследования. Мать мальчика разыскивается. Также в соцсетях очевидцы обнародовали фото ребенка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, новорожденный мальчик в реанимационных мероприятиях не нуждался. "Для дальнейшего обследования и необходимых медицинских процедур ребенок переведен в городскую детскую больницу №2, где есть современное отделение интенсивной терапии для новорожденных, оснащенное новейшим оборудованием. Сейчас состояние ребенка стабильное, рост мальчика 52 см, вес около 3500 граммов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок рожден вне стационарного медицинского учреждения. После завершения лечения его дальнейшая судьба будет решаться согласно действующему законодательству.

Интересные новости Одессы - сейчас это стоит знать

11 апреля стало известно, что в городе Доброслав Одесской области случилась семейная трагедия - психически больной мужчина, 1965 г. р, убил и выпотрошил свою 88-летнюю мать. Женщину нашли убитой у себя дома, там же находился и ее больной сын. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

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