Вместе с тем женщина получила тяжелые травмы.

В Измаильском районе Одесской области женщина упала в 8-метровый колодец и осталась жива.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщение о происшествии вечером 30 октября поступило в службу спасения «101».

Как выяснилось, в селе Каланчак женщина упала в колодец глубиной 8 м. Колодец находится во дворе частного домохозяйства.

Работники ГСЧС с помощью специальной веревки и лебедки подняли пострадавшую на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи.

Потерпевшая, 1987 г. р., получила тяжелые переломы и госпитализирована.

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Автор: Лариса Козовая