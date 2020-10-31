В Измаильском районе Одесской области женщина упала в 8-метровый колодец и осталась жива.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщение о происшествии вечером 30 октября поступило в службу спасения «101».
Как выяснилось, в селе Каланчак женщина упала в колодец глубиной 8 м. Колодец находится во дворе частного домохозяйства.
Работники ГСЧС с помощью специальной веревки и лебедки подняли пострадавшую на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи.
Потерпевшая, 1987 г. р., получила тяжелые переломы и госпитализирована.
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