Российские оккупанты ночью атаковали Одесскую область дронами.

Россияне нанесли повторную атаку "шахедами" в ночь на 19 апреля по Одесской области.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "На этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожено 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131", - сообщили подробности в ВСУ.

Атака дронами на Одесскую область

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область дронами типа Shahed-136. Зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту, сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук. "Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - сообщил он и добавил, что по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

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