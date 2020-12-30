В настоящее время подозреваемый задержан и находится в СИЗО.

В Одесской области в городе Килия мужчина ночью ворвался в дом пенсионерки, чтобы ограбить ее. Но у нее ничего не было, поэтому злоумышленник избил женщину тростью.

Читайте такжеВ Одесской области зарезался 15-летний подростокОб этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области. Отмечается, что мужчина проник в дом 81-летней женщины, разбив стекло на дверях, и потребовал деньги. Потерпевшая не имела ничего, поэтому отказала злоумышленнику. Тот избил ее по голове тростью для ходьбы и ушел.

Врачи госпитализировали пенсионерку с черепно-мозговой травмой и обратились в полицию. Полицейские задержали по подозрению в совершении этого преступления 19-летнего парня.

Следователи объявили молодому мужчине подозрение в покушении на грабеж по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Автор: УНИАН