Люди забрали оружие у мужчины и передали tuj правоохранителям.

В Николаеве мужчина устроил стрельбу в сторону соседей, которые запускали фейерверк.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел на улице Гражданской. Там супруги вышли на улицу с друзьями и детьми для запуска фейерверка. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика.

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"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружие не огнестрельное действия изъяли, в дальнейшем ее направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводский отдел полиции. 45-летнего нетрезвого хулигана следователи задержали в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Раненого доставили в больницу, а по факту правоохранители открыли дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Николаеве произошел похожий инцидент: разъяренный мужчина обстрелял подростка в скейтпарке.

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Автор: Юрий Годован