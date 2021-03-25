Во Львове 11-летняя школьница смогла догнать и задержать грабителя, за что получила благодарность от полицейских.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Инцидент произошел возле остановки транспорта на улице Джорджа Вашингтона. Девочка проходила мимо, когда к ней сзади подошел неизвестный мужчина, вырвал из рук мобильный телефон, толкнул ребенка в спину, в результате чего она упала на землю, и бросился бежать.
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"Однако девочка не растерялась и побежала за злоумышленником. Вместе с неравнодушными прохожими мужчина был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", - говорится в сообщении.
По факту было проведено досудебное расследование по статье о грабеж, соединенный с насилием. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Полицейские пригласили юную героиню к себе, поблагодарили за смелость и вручили мягкую игрушку.
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