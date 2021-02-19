Резонансный случай расследует полиция.

Резонансный инцидент с заклеиванием рта скотчем, который произошел в одном из детских садов Луцка, получил продолжение.

Как пишет "Сегодня", мать четырехлетнего Даниила, который пострадал от действий воспитательницы, рассказала, что узнала об этом от родителей другого ребенка. По словам детей, издевались над ним воспитательница и няня. И сама воспитательница отрицает родительские упреки: детей якобы только ругала и руками не трогала.

"Взяла в руки скотч и просила, не шумите, не кричите. Один раз, второй раз сказала. Они не слышат ничего, дети есть дети, я их люблю так же, как свою профессию. Но если необходимо уйти – значит, я уйду", – говорит женщина.

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После этого она подала заявление, которое было подписано директором. Руководитель заведения не верит в жестокость сотрудницы, ведь та проработала 30 лет и имеет безупречную репутацию.

"Они уволены, но мы отслеживаем эту ситуацию и будем отслеживать в дальнейшем. Чтобы такого и в мыслях не было, а не только имело такой неприятный резонанс для нас", – говорит директор детсада.

Воспитательницу, которую родители обвинили в заклеивании скотчем рот детям, сначала хотели перевести в другое дошкольное учреждение. И из-за огласки чиновники отказались от этого маневра.

Реакция правоохранителей

Прокуратура зарегистрировала сведения по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей, если это нанесло вред ребенку. Инцидент расследует полиция.

Родители в свою очередь предлагают установить в детсаду камеры наблюдения.

Скандал в детсаду Луцка: видео

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Автор: Юрий Годован