В начале октября мужчина внес залог и вышел из-под стражи.

Муж пресс-секретаря Нацполиции Волыни, который устроил смертельное ДТП, застрелился.

Об этом сообщает ВолыньPost.

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По информации издания, Роман Бузулук совершил самоубийство в поселке Головне Любомльского района, выстрелив в грудную клетку из ружья.

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27 сентября Роман Бузулук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению его авто с другим автомобилем.

В результате ДТП погибла 47-летняя женщина и еще одна женщина пострадала.

2 октября Романа Бузулука взяли под стражу с правом внесения залога.

5 октября мужчина внес залог в размере более 168 тысяч гривен и вышел из-под стражи.

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Автор: УНИАН