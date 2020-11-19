По данным СМИ, мужчина застрелился из ружья / фото
Муж пресс-секретаря Нацполиции Волыни, который устроил смертельное ДТП, застрелился.
Об этом сообщает ВолыньPost.
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По информации издания, Роман Бузулук совершил самоубийство в поселке Головне Любомльского района, выстрелив в грудную клетку из ружья.
Смертельное ДТП в Луцке: что известно
- 27 сентября Роман Бузулук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению его авто с другим автомобилем.
- В результате ДТП погибла 47-летняя женщина и еще одна женщина пострадала.
- 2 октября Романа Бузулука взяли под стражу с правом внесения залога.
- 5 октября мужчина внес залог в размере более 168 тысяч гривен и вышел из-под стражи.
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