В Фастове посреди улицы нашли тело убитого мужчины (фото)

Полиция придерживается версии об умышленном убийстве.

В городе Фастов Киевской области вечером 16 июня обнаружили убитым мужчину. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте работают следователи и правоохранители, заявил в Facebook Андрей Небытов начальник главного управления Нацполиции в Киевской области.

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"Сегодня в 20:33 на линию "102" поступил вызов о совершении убийства в городе Фастов. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Информация подтвердилась", - сказал он.

Убитым является молодой человек 30 лет.

"Надеюсь, что до утра собранной информации нам будет достаточно, чтобы выйти на след злоумышленников и задержать их", - добавил начальник полиции области.

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