В Ирпене молодчик отрезал ухо посетителю бара

Преступник имел проблемы с законом – ранее его выпустили под залог в 300 тысяч гривень.

В городе Ирпень задержали 21-летнего местного жителя, который во время потасовки в развлекательном заведении отрезал своему оппоненту ушную раковину ножом.

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Как сообщается на сайте нацполицииКиевской области, преступнику объявили о подозрении. Задержанный уже имел проблемы с законом. Ранее за совершение тяжкого преступления суд отпустил молодого человека под залог в размере 300 тысяч гривень.

Сейчас один из районных судов столичной области рассматривает дело в отношении его обвинения в покушении на умышленное убийство.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления, пострадавший был госпитализирован.

Правоохранители обратятся с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения – аресте. Продолжается следствие.

Как сообщали в Ирпенском отделе полиции ГУНП в Киевской области, инцидент с поножовщиной произошел в баре CenTraL.

Отмечается, что к правоохранителям, регулярно поступают обращения от граждан относительно этого заведения. Местные утверждают, что там регулярно собираются антисоциальные элементы, а инциденты с насилием случаются там постоянно. Правоохранители Ирпеня будут инициировать письмо к городской власти относительно закрытия бара.

Ранее в Володарской районной больнице Киевской области пациент зарезал врача.

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