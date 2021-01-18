Женщину с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.

В Киеве оперативники задержали иностранца, который из-из ревности избил свою подругу.

Читайте такжеВо Львове задержали мужчину, который в присутствии маленьких детей убил женуОб этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение, что в частном доме на улице Дымерской мужчина избил женщину. На место происшествия выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа района и бригада скорой медицинской помощи.

В доме правоохранители обнаружили его владелицу с травмами головы и установили свидетелей, которые сообщили, что к событию может быть причастен близкий друг потерпевшей. Было выяснено, что накануне к 65-летней женщине пришел в гости ее друг, вместе с которым она распивала алкогольные напитки. Впоследствии между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина разбил о голову женщины стеклянную кружку и начал бить по голове и лицу. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

Работники сектора криминальной полиции за несколько часов установили местонахождение правонарушителя и задержали его по месту жительства. Злоумышленником оказался ранее не судимый 60-летний уроженец другого государства. Одежду подозреваемого со следами вещества бурого цвета полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). Фигурант уведомлен о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Инна Андалицкая