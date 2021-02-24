Служба безопасности Украины обнаружила в Херсонской области тайник с боевыми средствами поражения.
Схрон был замаскирован в лесополосе вблизи одного из военных объектов, сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте такжеВозле вокзала в Донецкой области неизвестные заложили контейнеры со взрывчаткой (фото)Из тайника правоохранители изъяли 12 тротиловых шашек, почти 3 кг пластида, четыре гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, электродетонаторы. Опасные находки отправили на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности причастных лиц.
«Проверяется информации о нелегальной переправке изъятых боевых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил», - отметили в СБУ.
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