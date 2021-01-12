Злоумышленников ищет полиция.

В Херсоне вандалы повредили около двух десятков памятников на братской могиле мемориального кладбища города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Об акте вандализма правоохранителям сегодня сообщил 39-летний местный житель.

"На месте работники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", - говорится в сообщении.

Установление лиц, причастных к вандализму на кладбище, сейчас продолжается.

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Автор: Юрий Годован