Мужчина пытался скрыться от полицейских.

В Херсоне полиция задержала мужчину, который сбил оперативника и пытался убежать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители проводили обыск у жителя Херсона в рамках уголовного производства, начатого по факту хранения наркотиков. Однако хозяин дома сел в автомобиль и пытался сбежать со двора, совершив наезд на 24-летнего оперуполномоченного полиции.

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Сообщается, что злоумышленник протащил полицейского на капоте около полукилометра.

По материалам внутренней безопасности полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители немедленно начали поиск злоумышленника.

"Вскоре работники УВБ НПУ установили, что беглец пытается покинуть пределы области. На 11-м километре от стационарного поста "Пассат", что на автотрассе "Херсон-Джанкой-Феодосия", оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса", - сказано в сообщении.

На данный момент херсонцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, он помещен в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Олег Давыгора