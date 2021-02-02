Женщина исчезла на сутки, а детей оставила без присмотра и еды в холодном доме.

В Чугуевском районе Харьковской области мать оставила почти на сутки без присмотра двух маленьких детей. 4-летний мальчик вместе с 2-летней сестрой находились в неотапливаемом доме и без еды.

Читайте такжеВ Одессе шестилетняя девочка ехала в маршрутке без сопровождения взрослых, в одной лишь пижамеОб этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области. В сообщении отмечается, что в полицию обратилась соцработница, которая рассказала, что в селе Железнодорожное Чугуевского района она нашла ребенка, который бродил по улице в майке и колготках. Женщина узнала 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным контролем.

Правоохранители прибыли на место вызова и обнаружили, что мальчик вместе с двухлетней сестрой находились дома одни. Малыш в чем был вышел на улицу через незапертую дверь и пошел гулять по улицам села при минусовой температуре. Сколько ребенок пробыл на морозе неизвестно, но его случайно увидела соцработница, которая живет неподалеку.

По словам соседей, мать детей в последний раз видели 29 января. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и собиралась ехать в Харьков. Отец детей был на заработках.

"Полицейские офицеры общины приобрели детям продукты питания, предметы гигиены и вызвали на место инспектора социальной защиты Чкаловского поселкового совета. Дети были доставлены для медицинского осмотра в детское отделение Чугуевской центральной больницы. В тот же день малышей в удовлетворительном состоянии здоровья забрал из медучреждения их отец", - сообщили в полиции.

Сейчас идет проверка, в отношении матери детей будет составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

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Автор: Ирина Погорелая