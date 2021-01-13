Обошлось без пострадавших.

В Харькове на улице Университетской упал строительный кран, угодив в вагончик с рабочими.

Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал "Труха", публикуя фото с места происшествия.

"Вроде как без пострадавших. Оперативно приехал эвакуатор и "большие дяди", которые судорожно подписывают документы, что пострадавших нет. Кран уже поднимают", - сказано в сообщении.

Как пишет "Depo.Харьков", в полиции области подтвердили отсутствие пострадавших, а информацию о происшествии внесли в Единый учет.

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Автор: Юрий Годован