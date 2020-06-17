На Днепропетровщине в квартире 35-летнего мужчины нашли накопители с детской порнографией
Житель Павлограда хранил на своем компьютере видеофайлы с запрещенным контентом и делился ими с пользователями тематического форума в сети Интернет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
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В квартире 35-летнего мужчины прошел обыск, во время которого полицейские изъяли жесткие диски, флеш-накопители и карты памяти, на которых хранились файлы с детской порнографией. Изъятое направлено на компьютерно-техническую экспертизу.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает причастность мужчины к изготовлению порнографических материалов, а также факт получения денежного вознаграждения за ее распространение.
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