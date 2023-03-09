Полиция открыла уголовные производства.

В селе Ивахны Уманского района Черкасской области группа подростков сняла государственный флаг с могилы погибшего военнослужащего, чтобы снять видео для TikTok. В дело уже вмешались правоохранители.

Как сообщает полиция Черкасской области, по факту надругательства над могилой военнослужащего открыли уголовные производства. Правоохранители установили четырех человек, причастных к этому инциденту.

Отмечается, что следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и проводят необходимые процессуальные действия для установления полных обстоятельств происшествия. Полицейские также опрашивают подростков и их родителей.

Видео дня

"В социальных сетях распространяется информация о том, что несовершеннолетние парни и девушки в селе Ивахны Уманского района совершили неправомерные действия на могиле погибшего Героя Украины. Подростки сняли с надгробия флаг, установленный воину в знак Почета, и выложили видео своего поступка в социальную сеть тик-ток. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правонарушители установлены, ими оказались двое парней и две девушки, возрастом 14 лет. Их доставили в районное управление полиции, где сейчас они вместе с родителями дают показания. На родителей, за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы", – говорится в сообщении полиции.

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет. Сейчас идет расследование.

Надругательство над могилами в Украине

В конце 2022 года в Одесской области парень разбил более 90 могил. По данным полиции, к преступлению причастен 20-летний местный житель. При этом сам мужчина говорит, что не имел никаких неприязненных отношений с семьями умерших.

В августе 2022 года полиция установила пару, что обворовывала могилы украинских воинов на Закарпатье. Злоумышленники из города Мукачево причастны минимум к четырем подобным преступлениям.

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