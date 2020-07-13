В Днепре полицейская выстрелила себе в голову из табельного оружия

Женщина умерла в больнице.

В Днепре погибла сотрудница Самарского отдела полиции, которая в служебном кабинете выстрелил себе в голову из табельного оружия.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла», - отметила Старчевская. Другие подробности трагедии она не сообщила.

В то же время пользователь Facebook Александр Слободенюк сообщил, что 30-летняя погибшая была старшим лейтенантом полиции и выстрелила в себя из пистолета Макарова. По его информации, инцидент произошел 11 июля.

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