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В Днепре полицейская выстрелила себе в голову из табельного оружия

18:59, 13 июля 2020
Происшествия
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Подробностей трагедии в полиции не сообщают / фото УНИАН

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла», - отметила Старчевская. Другие подробности трагедии она не сообщила.

В то же время пользователь Facebook Александр Слободенюк сообщил, что 30-летняя погибшая была старшим лейтенантом полиции и выстрелила в себя из пистолета Макарова. По его информации, инцидент произошел 11 июля.

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