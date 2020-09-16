На Днепропетровщине работнику полиции сообщили о подозрении из-за превышения служебных полномочий с элементами садизма во время задержания гражданина.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
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По данным следствия, экипаж патрульной полиции прибыл по вызову о нарушении гражданином порядка возле одной из городских больниц. Копы "скрутили" мужчину, который уже не оказывал никакого сопротивления и повалили на землю.
Потом один из них завел гражданину руки в наручниках за его спиной, в сторону головы. Свои действия милиционер комментировал, что человек в положении так называемой «ласточки» может продержаться максимум 5 минут. Это значит, что патрульный осознавал, что своими действиями причиняет сильную физическую боль.
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