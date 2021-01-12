О судьбе 62-летнего злоумышленника не сообщается.

62-летний житель Днепра пытался отрубить голову топором 32-летней женщине.

Об этом сообщает "Днепр Инфо".

Как сообщается, на улицу Шефскую была вызвана скорая помощь, однако попасть в дом медики не смогли и вызвали на помощь патрульную полицию. По приезду те выяснили, что пострадавшая находится в соседнем доме. Через окно они увидели окровавленную женщину. Попав в помещение, копы увидели на полу топор, а на дверях и домашних вещах - следы крови.

Читайте такжеВ Днепре в балке обнаружили тело мужчины без нижней части (фото 18+)

Сейчас пострадавшая с разрубленными позвонками шеи находится в горбольнице №6 Днепра. Другие подробности пока не сообщаются.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН