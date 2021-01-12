62-летний житель Днепра пытался отрубить голову топором 32-летней женщине.
Об этом сообщает "Днепр Инфо".
Как сообщается, на улицу Шефскую была вызвана скорая помощь, однако попасть в дом медики не смогли и вызвали на помощь патрульную полицию. По приезду те выяснили, что пострадавшая находится в соседнем доме. Через окно они увидели окровавленную женщину. Попав в помещение, копы увидели на полу топор, а на дверях и домашних вещах - следы крови.
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Сейчас пострадавшая с разрубленными позвонками шеи находится в горбольнице №6 Днепра. Другие подробности пока не сообщаются.
Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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