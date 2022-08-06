Предатели фотографировали технику и отправляли координаты объектов.

Национальная полиция задержала группу коллаборантов в прифронтовом Торецке. Они снимали на видео и фотографировали технику ВСУ, а также ставили метки с координатами на карте. За это предателям отправляли "немалые" деньги из России, что подтвердили найденные платежи.

Как сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, всего было задержано 12 коллаборантов и корректировщиков обстрелов.

"В телефонах предателей мы обнаружили многочисленные переписки с иностранными абонентами, в соцсетях — вражеские группы, где [те] демонстрировали свою приверженность стране-агрессору. А также фото и видео техники ВСУ, скриншоты меток на Google-картах. Да еще немало зарабатывали на этом — нашли переводы средств из России. Недокраины, которая обезобразила жизнь и земли Украины", — написал Белошицкий.

Всех предателей отправили в соответствующие службы. Напомним, это не первый раз, когда в Торецке обнаруживают группу коллаборантов. В конце июля в городе поймали трех корректировщиков авиаудара, в результате которого погибла семья. Предателей задержали, а их кураторов — идентифицировали.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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