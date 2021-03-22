В Черниговской области полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя за рулем пассажирского микроавтобуса.
Читайте такжеНа Житомирщине иномарка влетела в грузовик: трое погибших (фото)Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.
Согласно информации, вчера около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина умер за рулем микроавтобуса, который должен был двигаться по маршруту «Остер – Чернигов».
Отмечается, что в салоне в это время находились пассажиры, а сам автобус съехал с дороги и врезался в забор. Пассажиры не пострадали.
По данному факту открыто производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «естественная смерть»).
В рамках производства полиция выясняет обстоятельства смерти водителя общественного транспорта и проводит всестороннюю проверку, в том числе – медицинских документов.
Продолжается досудебное расследование.
По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, предварительно установлено, что причиной смерти водителя стал тромб.
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