Мужчина, который среди поля нанес ребенку более 100 ударов ножом, будет находиться в медучреждении.

В Черниговской области признан невменяемым мужчина, который жестоко убил своего 7-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, под процессуальным руководством ювенального прокурора Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству об убийстве отцом своего 7-летнего сына.

Установлено, что подозреваемый на период совершения общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнему ребенку), не мог осознавать значение своих действий и руководить ими (находился в состоянии невменяемости).

«По своему психическому состоянию в настоящее время подозреваемый представляет значительную общественную опасность для окружающих, не может участвовать в проведении следственных действий и в судебном разбирательстве уголовного производства. Также он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. В соответствии со ст. 93 Уголовного кодекса Украины, к лицам, совершившим преступления в состоянии невменяемости, судом могут быть применены меры медицинского характера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 декабря в суд направлено ходатайство о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

«В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение», - проинформировали в прокуратуре.

Убийство отцом малолетнего сына в Черниговской области

2 августа в Черниговской области в подсолнечном поле с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили мертвым 7-летнего мальчика.

Об исчезновении мальчика полицию сообщила его мать. Она ждала сына дома в Чернигове, мальчика должен был привезти ее бывший муж, у которого тот гостил в г. Прилуки. Сначала отец мальчика уверял, что он потерялся. Впоследствии он рассказал, что по дороге в Чернигов остановил автомобиль и среди поля нанес ребенку более 100 ударов ножом в разные части тела.

Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве сына. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК.

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Автор: Ирина Синельник