Полиция расследует гибель ребенка по статье «умышленное убийство».

В Нежинском районе Черниговской области вчера от удушения умер 2-летний мальчик.

Читайте такжеПод Днепром мать до смерти избила своего трехлетнего сынаКак сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, информация о смерти ребенка поступила к правоохранителям около 17:00 18 января.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, оперативники и ряд других специалистов.

Следователи открыли производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, смерть ребенка произошла в селе Малая Загоровка. По словам родителей, которые в то время находились дома, мальчик залез за диван, был там зажат и задушился. На теле ребенка обнаружена прерывистая гематома возле челюсти, которая продолжается на надключичной области.

Продолжается следствие, полиция проверяет обстоятельства смерти мальчика.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Синельник