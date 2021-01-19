В Нежинском районе Черниговской области вчера от удушения умер 2-летний мальчик.
Читайте такжеПод Днепром мать до смерти избила своего трехлетнего сынаКак сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, информация о смерти ребенка поступила к правоохранителям около 17:00 18 января.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, оперативники и ряд других специалистов.
Следователи открыли производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, смерть ребенка произошла в селе Малая Загоровка. По словам родителей, которые в то время находились дома, мальчик залез за диван, был там зажат и задушился. На теле ребенка обнаружена прерывистая гематома возле челюсти, которая продолжается на надключичной области.
Продолжается следствие, полиция проверяет обстоятельства смерти мальчика.
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