В Чернигове госпитализирован 13-летний мальчик, который выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже жилого дома.
Читайте такжеВ Киеве врачи ведут борьбу за жизнь школьника, выпавшего из окна лицея (видео)Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.
По словам пресс-секретаря областной полиции Юлии Ковтун, мальчик остался жив и сейчас находится в больнице.
"Полиция устанавливает обстоятельства этого инцидента. Пока рано говорить о его причинах», - отметила она.
По предварительным данным полиции, семья, в которой проживает мальчик, характеризуется положительно. Полиция с целью проверки изъяла по месту жительства мальчика всю компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства несовершеннолетнего), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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