Официально пляжный сезон в городе не открыли, хотя спасательные посты установили.

В Чернигове пиротехники ГСЧС во время разминирования городского пляжа "Золотой берег" обнаружили остатки реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

Согласно информации, 4-5 июля водолазы и саперы ГСЧС провели обследование береговой зоны, прилегающей к пляжу местности и акватории дна реки Десна на наличие боеприпасов, которые могли остаться после массивных авиационных и артиллерийских обстрелов российскими войсками.

"Каждый сектор, метр за метром, водолазы проходят дно водоема методом траления, используя при этом подводный дрон. Именно так ищут крупные взрывоопасные предметы. Во время такого обследования были обнаружены безопасные четырехметровые остатки реактивных систем залпового огня "Ураган", - сказано в сообщении.

Пиротехники ГСЧС с помощью спецоборудования достали их из воды, погрузили в бронированный автомобиль "КраЗ" и вывезли в безопасное место для дальнейшей утилизации. Несмотря на опасность черниговцы, в том числе и дети, массово отдыхают на "Золотом берегу".

Официально пляжный сезон в Чернигове не открывали. Несмотря на высокий уровень воды и невозможность обследовать дно водоемов, которые определены как официальные места для купания.

В то же время из городского бюджета исполком выделил 200 тыс. грн на оплату услуг по организации работы сезонных спасательных постов на водных объектах Чернигова.

Ранее спасатели рассказали, в каком случае киевляне могут посещать пляжи столицы.

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