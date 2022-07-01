Сейчас в городе Киеве официально не открыт ни один пляж.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, в каком случае киевляне могут безопасно посещать пляжи в столице.

Об этом сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, если рядом с пляжем нет укрытия, куда можно быстро добраться, то отдыхать на нем опасно.

"В городе Киеве официально не открыт ни один пляж. Поэтому, если люди идут на пляж, нужно посмотреть, есть ли рядом жилой дом или укрытие и они в доступности 2-3 минут смогут укрыться, то тогда можно идти на пляж. Если нет, то мы бы не рекомендовали этого делать", – пояснил Стоволос.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевская городская военная администрация обнародовала перечень пляжей города и зон отдыха у воды, которые были обследованы специалистами относительно отсутствия взрывоопасных предметов и являются безопасными для посещения.

В то же время, 28 июня в Госпродпотребслужбе города Киева сообщили, что на большинстве пляжей столицы было выявлено несоответствие качества воды по показателю "Лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП)". Полный перечень пляжей смотрите по ссылке.