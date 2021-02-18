Незадолго до отравления среди учеников проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток

Школьницы, отравившиеся таблетками Дротаверин 17 февраля, сделали это ради привлечения внимания.

Об этом в комментарии изданию Все сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Зоя Вовк.

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"Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье. Подруга также считает, что получает от родных мало внимания. Поэтому, таким образом, они решили привлечь к себе внимание. К тому же здесь еще и имеет место неразделенная любовь", – отметила она.

Директор школы Татьяна Глущук уточнила, что дети предположительно приняли таблетки на перемене. Медсестру вызвали сразу, как только одной из школьниц стало плохо.

"Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрели сюжет об отравлении детей в Киевской области. Обе школьницы учатся в параллельных классах. Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке. Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток", – добавила Глущук.

Серия отравлений в Украине

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин.

17 февраля еще две школьницы – на этот раз из Умани – попали в больницу с отравлением. По 10 таблеток Дротаверина дети приняли на территории школы. Сейчас они под наблюдением медиков.

18 февраля в Украине подтвердили третий случай отравления школьника таблетками. На этот раз врачи спасали жизнь 15-летнего киевлянина.

Что такое Дротаверин

Дротаверин, которым отравились школьники, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН