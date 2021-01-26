В прокуратуре ссылаются на данные проведенной экспертизы, которая не подтвердила нанесение травм животному.

Правоохранители Хмельницкой области закрыли уголовное дело в отношении бывшего директора областного архива Владимира Байдича. Его подозревали в жестоком обращении с животными, однако в итоге не обнаружили состава преступления.

Об этом сообщает "Суспільне"со ссылкой на слова заместителя руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергея Комонюка.

Он пояснил, что решение о закрытии производства принял следственный отдел полиции. Якобы телесные повреждения, нанесенные собаке, относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья.

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"Однако, от нанесенных травм у собаки признаков осложнения здоровья не обнаружено, а признаки увечья отсутствуют. Поэтому, на основании заключения этой экспертизы, следственным отделом Красиловского отдела полиции принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины", - говорит Сергей Комонюк.

Он добавил, что экс-чиновника могут привлечь к административной ответственности.

Как рассказала руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, собака Барсик до сих пор проживает в кинологическом центре ГУ Нацполиции области.

"Ему выделили отдельный вольер, а служебные собаки делятся с ним питанием, поскольку на Барсика оно не предусмотрено. Сейчас Барсик хорошо себя чувствует, он ухожен и ждет новых хозяев, которые захотят принять его в свою семью. Но из желающих его забрать, в кинологический центр никто не обращался", - говорит Инна Глега.

Что известно об инциденте с экс-чиновником

В ноябре 2019 года в соцсети обнародовали видео, на котором видно, как остановили машину, к которой была привязана собака с окровавленными лапами. Из салона вышел мужчина и объяснил: собака агрессивная, поэтому он решил ее вывезти.

Водителя и его легковую машину узнали пользователи социальной сети. Им оказался Владимир Байдич, директор Государственного архива В Хмельницкой области.

В итоге скандального чиновника уволили, однако аж в феврале 2020 года.

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Автор: Юрий Годован