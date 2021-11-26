Сейчас мобильные группы быстрого реагирования действуют в 67 городах страны.

С начала 2021 года в Национальную полицию Украины поступило 267 тысяч заявлений о домашнем насилии, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook. В частности он также подчеркнул опасное влияние домашнего насилия в раннем возрасте.

"Домашнее насилие может касаться каждого: женщин, мужчин, детей, родителей, а также пожилых людей, иметь различные формы и проявления. Если ребенок подвергается насилию в семье, он несет его в садик и школу; на улицу и к сверстникам. Вырастает с ним и транслирует уже во взрослой жизни. Далее насилие приобретает общественные масштабы", - подчеркнул Монастырский.

Читайте такжеО болезни сына и насилии в семье: певица Мята расплакалась в эфиреОн подчеркнул, что его министерство комплексно подходит к решению этой проблемы, в частности сотрудничая с международными партнерами, общественными организациями и депутатским корпусом.

"Сейчас в 67 городах действуют 86 специализированных мобильных групп по реагированию на случаи домашнего насилия. Там, где их пока нет, – привлекаются другие подразделения полиции. Сейчас мы активно работаем над пилотным проектом "Воспитатель безопасности", который будет предусматривать, в том числе, предотвращение и профессиональное реагирование на насилие в школах", - сообщил Монастырский.

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"Основной инструмент преодоления домашнего насилия - широкое информирование: о его причинах и последствиях; о том как его избегать и как действовать, когда страдаешь от такого насилия", - отметил минстр.

Напомним, 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием над женщинами, состоялись массовые мероприятия в разных странах мира. По данным ООН, каждая третья женщина старше 15 лет по крайней мере раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию.

Вчера к мероприятиям присоединилась Одесса. В городе установили необычную скульптуру с женским половым органом под названием "Пандемия домашнего насилия". С одной стороны ее украшает изваянное из сусального золота объемное изображение женского полового органа. По словам автора, скульптура символизирует одновременно нашу планету, а также женское начало. Произведение художницы призывает оградить женщин от домашнего насилия во время пандемии COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга