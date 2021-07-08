В Харькове возле бара "Молодость" случилась поножовщина из-за спора о территориальной принадлежности временно оккупированного Россией Крыма.
Видео с места события опубликовали местные Telegram-каналы.
Конфликт случился около 04:00 в четверг, 8 июля.
"Поножовщина в кафе "Молодость": в 4 утра парню порезали руку. Какое заведение – такие и новости", – говорится в комментарии к видео.
На записи видно, что мужчину в красной футболке спросили: "Чей Крым?". На что он ответил: "Наш, российский".
Далее автор видео уже показывает свою порезанную руку, обмотанною белой тряпкой. По его словам, ранение нанес именно мужчина, заявлявший о "российском Крыме.
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Также на записи видно, что на место вызвали врачей скорой помощи и правоохранителей.
Нападавший после общения с полицейскими скрылся с места происшествия на своем автомобиле.
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