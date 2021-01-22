Сейчас четырем лицам сообщено о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров.

На Днепропетровщине прекращена деятельность мощной наркогруппировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков.

Как говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемой преступной группировки "Двадцятівські".

Отмечается, что на территории Кривого Рога злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамин, а для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран.

"В Украину прекурсор злоумышленники переправляли, скрывая его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, нарколаборатория действовала в течение не менее года, и ежемесячно производила более 10 кг метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка более 8 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 305 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ разоблачили каналы контрабандного перемещения наркотиков и прекурсоров через территорию Украины, задокументировали неоднократные факты сбыта наркотиков участниками группировки.

В СБУ отмечают, что на завершающем этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а также по местам изготовления и хранения наркотиков.

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По результатам проведения следственных действий, изъято почти 3 кг психотропных, 4,4 кг псевдоэфедрина. Также обнаружены две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метафетамина, наличные на сумму свыше 200 тыс. грн и более 9 тыс. долларов США, два устройства негласного получения информации, черная бухгалтерия, мобильные телефоны, банковские карты, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной деятельности.

"Сейчас четырем лицам сообщено о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров. Что касается других участников группировки процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ. Лидеры ОПГ задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: Надя Пришляк