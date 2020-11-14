Злоумышленники реализовывали "товар" через сайты и телеграмм-каналы, названия которых в качестве рекламы наносили нанятые "сотрудники" на стены зданий, в том числе жилых.

В Одессе суд арестовал четверых участников организованной преступной группировки, наладивших схему масштабного распространения особо опасных наркотиков.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по ходатайству прокуратуры взяты под стражу организатор и трое членов организованной преступной группы, подозреваемые в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте психотропных веществ (ч.3 ст. 307 УК Украины).

Масштабы преступной деятельности

По версии следствия, подозреваемые, начиная с 2018 года, объединились в устойчивую организованную группу с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ - PVP - на территории Одессы, Николаева и Херсона.

Отмечается, что злоумышленники реализовывали "товар" через сайты и телеграмм-каналы, названия которых в качестве рекламы наносили нанятые "сотрудники" на стены зданий, в том числе жилых.

Как работала преступная схема

Клиентам предоставлялась возможность выбрать товар, получить консультацию по нему, указать адрес "закладки" и сделать оплату через удобную для себя платежную систему. После оплаты и подтверждения платежа, покупателю на номер мобильного телефона поступало смс-сообщение, в котором был код авторизации. Этот код покупателю требовалось ввести в соответствующее поле на сайте, где осуществлялся заказ, для получения фотографии с изображением местоположения "закладки" с приобретенным психотропным веществом.

Во время обысков помещений и автомобилей дилеров правоохранители изъяли средства в национальной и иностранной валюте почти 90 тысяч долларов, более 2,5 килограмма PVP, свыше 15 г каннабиса, 2 пакета галлюциногенных грибов, мобильные телефоны, компьютерную технику, 4,5 тысячи банковских карточек, на которые переводились средства клиентов и прочее.

Что этому предшествовало

13 ноября полиция заявила о разоблачении ОПГ, занимавшейся сбытом особо опасных наркотических средств. У членов группы повели более 20 обысков в Одессе, Киеве, Запорожье.

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Автор: Лариса Козовая