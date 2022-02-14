На этот раз защитница Лариса Криворучко объявила отвод судье ВАКС Олегу Ткаченко.

Защитник продолжает оттягивать избрание меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, подозреваемому в злоупотреблении влиянием и получении взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в понедельник, 14 февраля, уже четвертое заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании Кузьминых меры пресечения завершилось безрезультатно.

Адвокат Кузьминых Лариса Криворучко сначала заявила, что не было времени ознакомиться с ходатайством о мере пресечения, потом сказала, что на 14:00 Кузьминых вызвали на допрос в НАБУ, а впоследствии заявила, что хочет подать в суд еще ряд ходатайств.

В ответ судья Олег Ткаченко отметил, что повестка сегодняшнего заседания была определена на прошлом заседании, и поэтому сейчас необходимо начать непосредственно рассмотрение ходатайства о мере пресечения.

В свою очередь Криворучко сказала, что судья лишил ее права объявить ходатайство к рассмотрению непосредственно вопроса о мере пресечения и объявила заявление об отводе Ткаченко. После этого судья объявил перерыв в заседании, поскольку другой судья ВАКС должен рассмотреть ходатайство о его, Ткаченко, отводе.

Следует отметить, что общение между судьей и адвокатом происходило достаточно эмоционально. Судье пришлось даже стукнуть кулаком по столу, чтобы призвать адвоката к порядку.

Нардепа "Слуги народа" поймали на взятке: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 января правоохранители разоблачили Кузьминых на получении взятки в 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых.

7 февраля ВАКС должен был избрать Кузьминых меру пресечения. Прокурор заявлял, что будет просить суд взять нардепа под стражу с альтернативой залога в размере почти 50 тыс. грн. Заседание суда не состоялось, поскольку депутат не имел с собой паспорта.

8 февраля суд отказал Кузьминых в участии в заседании через видеоконференцсвязь. В тот же день Кузьминых прибыл на заседание в 16:00. После чего его адвокат заявила отвод секретарю судебного заседания. В конце концов судья объявил перерыв в заседании до 11 февраля.

11 февраля суд не успел до конца заслушать позицию адвоката и судья Ткаченко объявил перерыв в заседании до 14 февраля.

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