Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

У мужчины, который ворвался с топором в супермаркет АТБ и разбил все на своем пути, нашли оружие и наркотики.

Читайте такжеВ Киеве будут судить акушера, из-за которого роженице пришлось удалить маткуОб этом сообщают в Мариупольском районном управлении полиции Донецкой области.

В результате санкционированного обыска в домовладении подозреваемого нашли топор, несколько единиц оружия и каннабис.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Разгром в АТБ: детали

В Мариуполе мужчина ворвался с топором в супермаркет АТБ и начал крушить все на своем пути.

По информации СМИ, мужчину возмутило, что кто-то в супермаркете ударил его жену из-за отказа одеть защитную маску.

Он разгромил топором все кассы и прилавки. Собравшиеся в магазине люди разбежались.

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Автор: Людмила Жерновская