Мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который угрожал ружьем медикам и полицейским.

Читайте такжеВ Одессе за пытки 5-летнего пасынка арестован мужчинаКак сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, ЧП произошло вечером 13 декабря в с. Богдановцы Деражнянского района.

По информации полиции, 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи.

«Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с родительским ружьем в руках. Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия», - говорится в сообщении.

Бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения почти три часа вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, произвел около 20 хаотичных выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей.

Правоохранители провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины, согласно которой за покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе амбулаторно-психиатрическая.

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Автор: Светлана Макринская