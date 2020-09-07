Полицейские задержали 15-летнего парня за совершение разбойного нападения на автозаправочную станцию в Ужгороде.
Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, сообщение о разбойном нападении на АЗС на ул. Заньковецкой в Ужгороде поступило в полицию 6 сентября около 3:45.
Женщина-оператор АЗС рассказала полицейским, что в помещение ворвался мужчина в маске, вооруженный пистолетом, и приказал отдать ему денежные средства. Забрав из кассы выручку в сумме 2,5 тыс. грн, нападавший скрылся.
В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 15-летний житель Ужгорода.
Отмечается, что задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых. Вещественные доказательства - пневматический пистолет и частично деньги - изъяты.
По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).
Фигурант дела задержан в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории города и области.
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