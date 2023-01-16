После ссоры с товарищем задержанный встретил незнакомого мужчину на улице и избил его до смерти.

В Киеве оперативники задержали мужчину за убийство прохожего, он нанес более чем 20 ударов ногами по голове потерпевшего.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители получили сообщение от прохожего о том, что на улице Закревского между рядами рынка лежит мужчина в крови.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника криминальной полиции Деснянского управления полиции Денис Телятник, прибыв на место происшествия, правоохранители задокументировали все имеющиеся следы преступления, а судебно-медицинский эксперт предварительно установил, что потерпевший умер от многочисленных ударов по голове и туловищу около полуночи.

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"Выяснилось, что жертвой нападения стал мужчина 1983 года рождения во время конфликта с неизвестным. При слаженной работе оперативных подразделений и аналитиков столичного главка мы обнаружили свидетеля происшествия, а впоследствии установили и возможного нападавшего. Фигурант рассказал, что после ссоры с товарищем он встретил незнакомого человека на улице, поэтому разъяренный нанес потерпевшему более 20 ударов ногами", - рассказал Телятник.

Правонарушителем оказался уроженец Кировоградской области 1992 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"Следователь сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 115 Уголовного кодекса, – это умышленное убийство, и готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы", - добавил правоохранитель.

ЧП в Киеве

10 января на Киевщине мужчина утонул, спасая свою собаку. Полицейские установили, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать пса, который провалился. Потерпевший смог вытащить животное, но сам провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог.

А 6 января в Киеве молодой парень выпал из окна многоэтажки. Предварительно правоохранители установили, что 16-летний парень упал из окна квартиры на 20-м этаже.

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